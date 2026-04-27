Audi presenta una nuova fase del suo design, incentrata su un equilibrio tra semplicità, tecnologia ed emozione. Secondo le dichiarazioni del Chief Creative Officer dell’azienda, si distingue un’idea chiara di automobile che riflette anche un’identità riconoscibile. La casa automobilistica sta puntando a rinnovare il proprio stile mantenendo fede a questi principi, con un’attenzione particolare alla coerenza tra design e innovazione tecnologica.

C’è un’idea precisa di automobile, ma soprattutto di identità, nelle parole di Massimo Frascella, Chief Creative Officer di Audi AG. Alla round table con i giornalisti, il designer italiano ha raccontato una fase di passaggio importante per il marchio dei Quattro Anelli, stretta tra trasformazione tecnologica, pressione competitiva e necessità di restare fedele a sé stesso. Il filo rosso del suo intervento è chiaro: in un mercato in cui tutto rischia di assomigliarsi, il vero nodo non è inseguire ciò che funziona oggi, ma costruire un linguaggio coerente, riconoscibile e duraturo. Concept-C, manifesto di identità. La Concept-C, in questo senso, diventa per Frascella molto più di una show car.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Audi tra semplicità, tecnologia ed emozione: la nuova strada del design passa dall’identità

5 PC Games Every Retro Collector MUST Own | Retro Gaming Boss

Notizie correlate

Audi alla Milano Design Week: prestazioni e design con RS 5 e la monoposto di F1 Audi R26Dal 20 al 26 aprile si terrà l'edizione 2026 della Milano Design Week, dove Audi sarà presente per il tredicesimo anno consecutivo.

Audi alla Milano Design Week 2026: il movimento è emozioneUna riflessione corale sul valore della performance, all’interno del design, dello sport, della formazione e della manifattura.

Una raccolta di contenuti

Argomenti più discussi: Audi tra semplicità, tecnologia ed emozione: la nuova strada del design passa dall’identità; Audi Milano Design Week 2026 tra design e tecnologia.

Audi tra semplicità, tecnologia ed emozione: la nuova strada del design passa dall’identitàPer Massimo Frascella, Chief Creative Officer della Casa dei Quattro Anelli la sfida non è seguire il mercato ma esprimere un punto di vista riconoscibile ... ilgiornale.it

Nuovo design Audi, basato su semplicità e chiarezza identitàLa nuova Concept C di Audi, svelata a Milano nell'imminenza del debutto alla IAA Mobility di Monaco, non è solo una affascinante prefigurazione del modello elettrico di serie che sarà lanciato nel ... ansa.it

Sinner, le supercar su misura: Audi RS6 e Ferrari nel garage da sogno. «È l’unica cosa che mi concedo» - facebook.com facebook