Le novità editoriali di aprile tra attualità storia e cultura per comprendere il presente

A aprile arrivano nuove pubblicazioni che affrontano temi di attualità, storia e cultura per offrire spunti di riflessione sul presente. Tra queste, un libro analizza l'uso dell'italiano sui social network, indagando come scriviamo quando siamo online e quali caratteristiche caratterizzano il nostro modo di comunicare digitalmente. La proposta editoriale si rivolge a chi vuole approfondire le dinamiche linguistiche del mondo digitale.

Ilaria Fiorentini. L’italiano dei social network. Come scriviamo quando siamo online? E che cosa rivelano i nostri post, tweet e messaggi sul modo in cui usiamo la lingua? Ilaria Fiorentini esplora l’evoluzione dell’italiano sui social network ricostruendone la storia, le trasformazioni e le principali caratteristiche. Attraverso esempi e analisi accessibili, indaga le pratiche comunicative che animano la rete: dalla creatività ironica alla riscoperta dei dialetti, fino alle nuove forme di odio linguistico. Un viaggio nel linguaggio del web, dove l’italiano si reinventa ogni giorno. Ilaria Fiorentini insegna Linguistica all’Università di Pavia. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

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