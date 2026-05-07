Attribuiti a parchi e aree verdi 1,67 milioni del commissario

La commissione consiliare bilancio si è riunita ieri in municipio per approvare una variazione di bilancio. La maggior parte dei fondi, pari a circa 1,67 milioni di euro, sono stati assegnati a parchi e aree verdi. La somma è destinata principalmente alla gestione delle conseguenze dell’alluvione e al ripristino del territorio colpito. La decisione riguarda quindi interventi mirati alla riqualificazione ambientale e alla messa in sicurezza delle zone coinvolte.

La commissione consiliare bilancio riunitasi ieri in Comune ha dato il via libera a una variazione contabile, focalizzata quasi interamente sulla gestione del post-alluvione e sul ripristino del territorio. La manovra più significativa riguarda la parte capitale, per un ammontare complessivo di 1 milione 670mila euro, fondi che arrivano direttamente dalla struttura commissariale tramite l’ordinanza numero 57 del 31 gennaio 2026. Questi stanziamenti rappresentano maggiori entrate che il Comune ha girato immediatamente a una serie di interventi prioritari per la sicurezza e la fruibilità degli spazi pubblici. Nello specifico, una fetta...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Attribuiti a parchi e aree verdi 1,67 milioni del commissario Notizie correlate Leggi anche: “Attiviamo i parchi,” più di cento attività gratuite nelle aree verdi cittadine Bando "Strade Verdi" in Lombardia: 10 milioni per trasformare il cemento in parchi. Come partecipareA partire da mercoledì 15 aprile, alle 12, è possibile presentare la candidatura per l’edizione 2026 del bando da 10 milioni di euro di Regione...