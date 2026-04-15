Attiviamo i parchi più di cento attività gratuite nelle aree verdi cittadine

Il Comune ha avviato il progetto “ATTIVIamo i parchi”, che prevede oltre cento attività gratuite nelle aree verdi della città. Tra le proposte ci sono esercizi di functional training, sessioni di Tiji Quan e lezioni di tango. Le attività si svolgono in diverse zone pubbliche, con l’obiettivo di coinvolgere i cittadini in programmi di movimento accessibili a tutti. L’iniziativa mira a promuovere la partecipazione e l’uso degli spazi all’aperto.

Functional Training, Tiji Quan e tango. Sono solo alcune delle attività motorie gratuite offerte dal Comune all'interno del progetto “ATTIVIamo i parchi”. Il progetto, già sperimentato con successo negli anni scorsi, diventa ora strutturale e organizzato da palazzo d'Aronco, entrando a pieno.🔗 Leggi su Udinetoday.it

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