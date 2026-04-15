Bando Strade Verdi in Lombardia | 10 milioni per trasformare il cemento in parchi Come partecipare

A partire da mercoledì 15 aprile alle 12, è aperta la possibilità di presentare le candidature per l’edizione 2026 del bando regionale ‘Strade Verdi’. La misura mette a disposizione 10 milioni di euro per interventi in aree pubbliche urbane con l’obiettivo di ridurre le emissioni del traffico e migliorare gli spazi verdi. Le candidature possono essere presentate fino a una data da definire, attraverso una procedura online dedicata.

A partire da mercoledì 15 aprile, alle 12, è possibile presentare la candidatura per l’edizione 2026 del bando da 10 milioni di euro di Regione Lombardia ‘Strade Verdi’, che sostiene interventi in aree pubbliche urbane volti a ridurre le emissioni derivanti dal traffico e a favorire l’adattamento.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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