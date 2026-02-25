Atti osceni nel parcheggio dell’Ikea di Afragola | due uomini denunciati

ABBONATI A DAYITALIANEWS Scoperta una zona di incontro nel parcheggio La Polizia Locale di Afragola ha individuato un’area nei pressi del parcheggio del centro commerciale Ikea di Afragola dove si verificavano comportamenti contrari alla pubblica decenza. Gli agenti, su segnalazione dei cittadini, hanno monitorato la zona e hanno accertato che alcune persone si appartavano in pieno giorno in un’area con sbarra, molto frequentata anche da famiglie con bambini. In base alle ricostruzioni delle forze dell’ordine, lo spazio antistante il parcheggio era diventato un luogo di appuntamenti tra persone di sesso maschile che, dopo i primi approcci, si spostavano in angoli più appartati del piazzale, anche vicino a delle piante a ridosso dell’autostrada. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

