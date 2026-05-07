Nella notte, nella città russa di Bryansk, vicina al confine con l’Ucraina, si sono verificati attacchi che hanno causato il ferimento di 13 persone. Gli edifici residenziali sono stati colpiti da un raid di cui si attribuisce la responsabilità alle forze ucraine. L’attacco ha danneggiato diverse abitazioni, e le autorità locali stanno gestendo le conseguenze dell’evento. Non sono stati segnalati danni strutturali gravi o vittime tra gli abitanti.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Colpiti edifici residenziali nella città russa al confine con l’Ucraina. Nella notte, un attacco attribuito alle forze ucraine ha colpito alcuni edifici residenziali nella città russa di Bryansk, vicino al confine con l’Ucraina. Secondo quanto riferito dal governatore regionale Aleksandr Bogomaz, 13 persone sono rimaste ferite, tra cui anche un bambino. Danni a palazzi, appartamenti e veicoli. Il raid avrebbe interessato il distretto di Bezhitsky, dove due palazzi residenziali hanno subito danni significativi. Le autorità locali parlano inoltre di oltre 20 appartamenti danneggiati e circa 40 automobili coinvolte nell’attacco.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Attacco a Bryansk: ferite 13 persone dopo un raid notturno

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