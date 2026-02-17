Incendio notturno in un palazzo a Bologna | persone disperate urlano dalle finestre 13 salvataggi

Un incendio scoppiato durante la notte in un palazzo di Bologna ha costretto le persone a gridare dalle finestre nel tentativo di attirare aiuto. La polizia è intervenuta e ha messo in salvo 13 residenti, tra cui anziani e bambini, dopo aver evacuato l'edificio. Le fiamme sono partite da un guasto elettrico che ha provocato un incendio nel condominio. I soccorritori hanno lavorato senza sosta per mettere in sicurezza chi si trovava all’interno.

13 persone sono tratte in salvo a Bologna dalla Polizia di Stato durante un intervento avvenuto nella notte in un condominio, dove è scoppiato un incendio a causa di un malfunzionamento di un apparecchio elettronico. L'evacuazione è stata effettuata grazie all'intervento tempestivo degli agenti, che hanno soccorso anche persone non deambulanti e bambini. Il salvataggio notturno: la ricostruzione dei fatti Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l'episodio si è verificato nella serata di ieri, intorno alle ore 00.45. La segnalazione di una densa fuoriuscita di fumo e di fiamme provenienti da un appartamento al primo piano di un condominio in via Bartolini ha attivato l'intervento di due volanti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.