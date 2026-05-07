Atta Udinese fissa il prezzo | Napoli e big in corsa

L’Udinese ha stabilito il prezzo di vendita di Arthur Atta, un centrocampista che nelle ultime settimane ha attirato l’interesse di diverse squadre di serie A. Il club friulano ha comunicato ufficialmente la cifra richiesta per il trasferimento, mentre le trattative con le società interessate sono in corso. Tra queste, si segnalano il Napoli e altri club di alto livello, pronti a fare un'offerta. La decisione definitiva sulla cessione dipenderà dagli accordi in corso.

Il futuro di Arthur Atta sembra sempre più lontano dall’Udinese. Il centrocampista francese è uno dei profili più seguiti in vista del mercato estivo. Il club friulano, però, non ha intenzione di fare sconti. La valutazione è alta. Per lasciar partire il proprio talento, l’Udinese chiede una base da circa 40 milioni di euro. Una cifra importante, soprattutto considerando che il giocatore era arrivato dal Metz due anni fa. Dopo il prestito iniziale, i bianconeri lo avevano riscattato per circa 8 milioni. Secondo quanto riportato da TMW, diversi club italiani hanno monitorato il giocatore negli ultimi mesi. Tra questi c’è anche il Napoli, che lo segue da dicembre.🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Atta, Udinese fissa il prezzo: Napoli e big in corsa Notizie correlate Il Napoli mette gli occhi su Atta: fissato il prezzo da parte dell’UdineseTempo di lettura: 2 minutiIl campionato non è finito, qualche verdetto è arrivato ma altri ne devono ancora arrivare con la giornata che si completa... L’Udinese spara 40 milioni per Atta, ma il Napoli può giocarsi la carta Lucca per abbassare il prezzoFrank Zambo Anguissa è sempre più lontano da Napoli, gli azzurri dovrebbero separarsene in questo calciomercato estivo per cercare di ringiovanire... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Gazzetta - Il Napoli tratta Atta: l'Udinese fissa il prezzo, c'è il fattore Lucca; Calciomercato Napoli, l'Udinese fissa il prezzo per Atta: spuntano tre big d'Europa, le cifre; Calciomercato Napoli, l'Udinese fissa il prezzo per Atta: spuntano tre big d'Europa, le cifre; Napoli su Atta, l’Udinese fissa il prezzo: gli azzurri puntano a uno sconto – GdS. Atta, Udinese fissa il prezzo: Napoli e big in corsaForzAzzurri.net - Atta, Udinese fissa il prezzo: Napoli e big in corsa Il futuro di Arthur Atta sembra sempre più lontano dall’Udinese. Il centrocampista francese è uno dei ... forzazzurri.net Cessione Atta, l’Udinese fissa il prezzo: non c’è solo il NapoliAtta al Napoli - Attenzione al futuro di Atta, per cui l'Udinese ha fatto il prezzo: non c'è solo il Napoli, ma anche tre big europee ... fantamaster.it https://www.friuligol.it/articolo/serie-a-atta-talento-in-ascesa-e-rising-star-of-the-month - facebook.com facebook RT @SerieA: Arthur Atta è il Rising Star Of The Month di Aprile x.com