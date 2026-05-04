Il club partenopeo ha individuato nel centrocampista dell’Udinese il possibile rinforzo per la prossima stagione, dopo aver fissato il prezzo di vendita. La trattativa tra le due società sembra essere in fase di definizione, mentre il campionato prosegue con alcune sfide ancora da disputare. La giornata odierna, infatti, si conclude con alcune gare ancora in programma.

Tempo di lettura: 2 minuti Il campionato non è finito, qualche verdetto è arrivato ma altri ne devono ancora arrivare con la giornata che si completa oggi. In 270? c’è da scrivere la zona Europa dopo lo scudetto assegnato all’Inter e l’ultima retrocessione dopo quelle di Pisa e Verona. Questo, comunque, non vieta alle società di cominciare a gettare le basi per la prossima stagione, specie per quelle squadre che hanno poco da chiedere e sono vicinissime al proprio di obiettivo, come il Napoli che deve blindare la sua seconda piazza e quindi l’accesso alla prossima Champions League. Rosa da svecchiare, qualche partenza eccellente e l’innesto di nuove forze, senza contare alla gestione dei prestiti che devono tornare e sui quali fare un ragionamento anche in chiave futura, perchè si tratta di investimenti importanti.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Il Napoli mette gli occhi su Atta: fissato il prezzo da parte dell’Udinese

Udinese Napoli 1-0 Guardate la reazione dei napoletani a Udine!

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