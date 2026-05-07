ATP Roma 2026 | Maestrelli si arrende al veterano Bautista Agut ed esce al primo turno

Al debutto agli Internazionali d’Italia, Francesco Maestrelli ha perso al primo turno contro il veterano spagnolo Roberto Bautista Agut, numero 98 del ranking ATP. La partita si è conclusa con un punteggio di 6-3, 7-6(2) in due set. Bautista Agut si è qualificato per i trentaduesimi di finale, dove affronterà lo statunitense Brandon Nakashima.

Si arrende al primo turno Francesco Maestrelli agli Internazionali d’Italia. Il veterano spagnolo Roberto Bautista Agut, numero 98 ATP, regola il giocatore toscano 6-3 7-6(2) in due ore e accede ai trentaduesimi di finale, turno in cui sfiderà lo statunitense Brandon Nakashima. Il veterano iberico tiene il servizio di apertura sull’errore da fondo dell’azzurro e firma il break del 2-0 capitalizzando il colpo fuori misura dell’avversario. Maestrelli, dopo aver annullato due palle del potenziale 1-4, cerca di aggrapparsi ai suoi turni di battuta. Bautista allunga sul 5-2 con la palla corta di rovescio e chiude 6-3 con la volée di diritto. Nella seconda frazione Maestrelli salva palla break prima di firmare, ai vantaggi, l’1-0.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - ATP Roma 2026: Maestrelli si arrende al veterano Bautista Agut ed esce al primo turno Notizie correlate LIVE Maestrelli-Bautista Agut, 3-6, 6-7, ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’iberico gioca d’esperienza e vola al secondo turnoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:32 Chiudiamo qui la diretta LIVE testuale. LIVE Maestrelli-Bautista Agut, 3-6, 6-6, ATP Roma 2026 in DIRETTA: si va al tie-breakCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-2 Lungo il diritto incrociato del numero 112 ATP. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Maestrelli-Bautista Agut, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streaming; Il tabellone degli Internazionali d'Italia 2026: con chi giocano Jannik Sinner e gli italiani nel singolare maschile a Roma · Tennis ATP; IBI 26, il tabellone degli italiani: derby Nardi-Pellegrino al primo turno; Internazionali d'Italia 2026, sorteggiato il tabellone: Sinner a Roma insieme a 3 teste di serie azzurre. ATP Roma 2026: Maestrelli si arrende al veterano Bautista Agut ed esce al primo turnoSi arrende al primo turno Francesco Maestrelli agli Internazionali d'Italia. Il veterano spagnolo Roberto Bautista Agut, numero 98 ATP, regola il ... oasport.it LIVE Maestrelli-Bautista Agut, 3-6, 5-4, ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’iberico serve per rimanere nel setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 Palla corta di diritto incrociato vincente, giocata in uscita dal servizio, di Maestrelli. 30-0 Rovescio ... oasport.it Maestrelli eliminato al primo round a Roma L’italiano viene battuto in due set da Roberto Bautista Agut (6-3 7-6) e non riesce ad agguantare la prima vittoria Masters. Lo spagnolo ora affronterà Brandon Nakashima. x.com Azzurri in campo oggi a Roma Berrettini-Popyrin 11.00 Cinà-Blockx 12.10* Paolini-Jeanjean 13.00* Bellucci-Burruchaga 13.05* Maestrelli-Bautista Agut 13.20* Cadenasso-Tirante 14.30* Pellegrino-Nardi 18.10* Sonego-Bus - facebook.com facebook