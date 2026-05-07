LIVE Maestrelli-Bautista Agut 3-6 6-7 ATP Roma 2026 in DIRETTA | l’iberico gioca d’esperienza e vola al secondo turno

L’incontro tra Maestrelli e Bautista Agut si è concluso con il punteggio di 3-6, 6-7. L’iberico ha sfruttato l’esperienza in campo, riuscendo a passare al secondo turno nel torneo ATP di Roma 2026. La partita è terminata alle 17:32, secondo quanto riportato dalla cronaca in diretta. Per ulteriori aggiornamenti, i lettori sono invitati a consultare le fonti ufficiali e i canali di informazione sportiva.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:32 Chiudiamo qui la diretta LIVE testuale. Continuate a seguire OA Sport per non perdervi nessuna novità dal mondo dello sport. Buona serata a tutti! 17:30 Bautista Agut affronterà Nakashima al secondo turno. 17:29 15 colpi vincenti per lo spagnolo. 32 per il toscano. 17:28 Il toscano ha vinto il 45% di punti vinti in risposta sulla seconda. Il nativo di Benlloc il 50%. 17:27 Entrambi i giocatori hanno messo il 74% di prime in campo. 17:25 Vediamo un po’ di dati. 2 ace per lo spagnolo. 8 per il portacolori del bel paese. 6-3 7-6 In rete il diritto lungolinea dell’azzurro. L’iberico si aggiudica il match e vola al secondo turno.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Maestrelli-Bautista Agut, 3-6, 6-7, ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’iberico gioca d’esperienza e vola al secondo turno Notizie correlate LIVE Maestrelli-Bautista Agut, 0-0, ATP Roma 2026 in DIRETTA: serve l’ibericoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A-40 Altro diritto lungolinea vincente di Bautista Agut. LIVE Maestrelli-Bautista Agut, 0-3, ATP Roma 2026 in DIRETTA: break dell’ibericoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-0 Diritto incrociato vincente del classe ’88. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: LIVE Maestrelli-Bautista Agut, ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurro ci crede contro l’esperto spagnolo; Diretta Bautista Agut - Maestrelli (Internazionali BNL d'Italia); IBI 26, il tabellone degli italiani; Maestrelli-Bautista Agut, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streaming. LIVE Maestrelli-Bautista Agut, 3-6, 5-4, ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’iberico serve per rimanere nel setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 Palla corta di diritto incrociato vincente, giocata in uscita dal servizio, di Maestrelli. 30-0 Rovescio ... oasport.it LIVE Cadenasso-Tirante, ATP Roma 2026 in DIRETTA: in corso il match precedenteCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.10 Blockx vince in rimonta contro Cinà per 4-6, 6-1,6-3. Sulla Supertennis Arena entreranno a breve in campo ... oasport.it Maestrelli eliminato al primo round a Roma L’italiano viene battuto in due set da Roberto Bautista Agut (6-3 7-6) e non riesce ad agguantare la prima vittoria Masters. Lo spagnolo ora affronterà Brandon Nakashima. x.com Azzurri in campo oggi a Roma Berrettini-Popyrin 11.00 Cinà-Blockx 12.10* Paolini-Jeanjean 13.00* Bellucci-Burruchaga 13.05* Maestrelli-Bautista Agut 13.20* Cadenasso-Tirante 14.30* Pellegrino-Nardi 18.10* Sonego-Bus - facebook.com facebook