Multimedica scatta la protesta | Carichi di lavoro insostenibili L’azienda non vuole il dialogo

Le sigle sindacali hanno dichiarato lo stato di agitazione nelle strutture di Multimedica, denunciando carichi di lavoro insostenibili e una mancanza di disponibilità al dialogo da parte dell’azienda. La decisione arriva dopo mesi di tensioni e difficoltà nel cercare un confronto con i vertici aziendali, accusati di non voler affrontare le problematiche sollevate dai lavoratori. La situazione ha portato a una crescente preoccupazione tra gli operatori del settore.

Tra carichi di lavoro non più sostenibili e un dialogo difficile con i vertici aziendale, le sigle sindacali hanno aperto lo stato di agitazione nelle strutture di Multimedica. "La situazione generale in cui versano gli operatori sanitari e amministrativi dei presidi deve interessare tutti, anche i pazienti, poiché Multimedica è un appoggio socio-sanitario per tutto il bacino del Nord Milano e non solo, visto che si arriva anche da fuori regione per usufruire delle prestazioni - commenta uno degli ausiliari presso il blocco operatorio di Sesto San Giovanni e tesserato sindacale Uil - Le organizzazioni sindacali hanno dichiarato lo stato di agitazione per tutte le strutture del gruppo, a seguito del fallimento dei tentativi di dialogo con i vertici aziendali".🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Multimedica, scatta la protesta: "Carichi di lavoro insostenibili. L’azienda non vuole il dialogo" Notizie correlate Leggi anche: Sanità privata, crisi di personale e carichi di lavoro insostenibili Carichi di lavoro insostenibili, abbandono della professione: il sistema sanitario europeo senza infermieri rischia il collasso. Le priorità per l'Oms EuropaLa sanità italiana non è la sola a vivere anni di grandi difficoltà, anche quella europea non sta poi benissimo.