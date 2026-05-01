Atm nuova protesta sindacale | pronti allo sciopero del 5 maggio e conferenza pubblica

Le tensioni nel settore del trasporto pubblico cittadino sono aumentate con l’annuncio di uno sciopero previsto per il 5 maggio. Contestualmente, si terrà una conferenza pubblica per discutere le questioni legate alle recenti proteste sindacali. La situazione si sta surriscaldando, mentre le parti coinvolte si preparano a confrontarsi apertamente sulla situazione attuale.

Le tensioni nel trasporto pubblico cittadino tornano a salire, con un nuovo sciopero già proclamato e un confronto pubblico che si annuncia acceso. Ad Atm Spa si riapre lo scontro tra azienda e organizzazioni sindacali, in un clima che precede una giornata di mobilitazione e una conferenza stampa.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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