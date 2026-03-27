Oggi si svolge uno sciopero dei giornalisti e delle giornaliste, convocato dai sindacati per chiedere il rinnovo del contratto di lavoro, scaduto da dieci anni. In risposta, gli editori hanno emesso un comunicato che commenta la giornata di protesta, mentre le lavoratrici e i lavoratori si fermano per il secondo giorno consecutivo. La manifestazione coinvolge diverse testate e redazioni in tutto il paese.

Il comunicato dei sindacati Oggi le giornaliste e i giornalisti tornano a scioperare per il rinnovo del contratto di lavoro, scaduto da dieci anni, unica categoria di lavoratori dipendenti in Italia. Questa è la seconda giornata di sciopero di un pacchetto di cinque, la terza è già proclamata per il 16 aprile. Avere un contratto rinnovato non è un privilegio. Essere pagati in modo dignitoso, dentro e fuori le redazioni, non è un privilegio. Lavorare senza precarietà permanente non è un privilegio. Fare informazione libera, professionale e indipendente, senza ricatti economici, è un diritto. Garantire condizioni dignitose per chi lavora, per chi entra nella professione e per chi ne esce è un obbligo. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Sciopero dei giornalisti e delle giornaliste oggi 27 marzo, il comunicato dei sindacati e la risposta degli editori

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