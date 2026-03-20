Mondiali indoor di atletica Andy Diaz vola a 17.47 | è oro nel salto triplo Sono molto contento di dare un’altra medaglia all’Italia

Durante i Mondiali indoor di atletica leggera a Torun, in Polonia, Andy Diaz ha conquistato la medaglia d’oro nel salto triplo con un salto di 17.47 metri. L’atleta ha dichiarato di essere molto felice di aver portato un’altra medaglia in Italia. La competizione si è svolta nel rispetto delle regole e senza incidenti, attirando l’attenzione degli appassionati di sport.

Andy Diaz ha vinto la medaglia d’oro nel salto triplo ai Mondiali di atletica leggera indoor in corso a Torun, in Polonia. L’azzurro ha trionfato con la misura di 17,47, la migliore al mondo saltata in stagione. Argento per il giamaicano Jordan Scott (17,33), bronzo per l’algerino Yasser Triki (17,30). Settimo l’altro azzurro Andrea Dallavalle: l’argento iridato si è fermato a 16.90. Dopo il bronzo ai Giochi olimpici di Parigi 2024, la carriera del campione italo-cubano è stata una continua ascesa: oro agli europei indoor 2025 e oro ai mondiali indoor 2025, riconfermato un anno più tardi sulla pedana di Torun. Non doveva nemmeno esserci Andy Diaz in Polonia, non lo prevedevano i piani del suo coach Fabrizio Donato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Mondiali indoor di atletica, Andy Diaz vola a 17.47: è oro nel salto triplo. “Sono molto contento di dare un’altra medaglia all’Italia” Articoli correlati Mondiali indoor di atletica, Andy Diaz vola a 17.47: l’azzurro vince la medaglia d’oro nel salto triploAndy Diaz ha vinto la medaglia d’oro nel salto triplo ai Mondiali di atletica leggera indoor in corso a Torun, in Polonia. Andy Diaz medaglia d’oro nel salto triplo: primo trionfo azzurro ai Mondiali atletica indoor 2026Andy Diaz si è aggiudicato la medaglia d’oro nel salto triplo ai Mondiali di atletica leggera indoor a Torun, in Polonia. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Andy Diaz Temi più discussi: Convocati Italia ai Mondiali di Atletica 2026 indoor: Kelly Doualla da record, l'elenco completo; Mondiali indoor atletica 2026: gli avversari di Andy Diaz nel salto triplo; Atletica, quattro toscani ai Mondiali indoor di Torun: Ceccarelli, Diaz, Iapichino e Fabbri tra i convocati; Mondiali indoor: gli azzurri per Torun. Andy Diaz medaglia d’oro nel salto triplo: primo trionfo azzurro ai Mondiali atletica indoor 2026Andy Diaz si è aggiudicato la medaglia d'oro nel salto triplo ai Mondiali di atletica leggera indoor a Torun, in Polonia. Per l'azzurro è il secondo titolo ... lapresse.it Andy Diaz è straordinario: vince ancora l’oro ai Mondiali di Atletica indoor nel salto triploSi conferma campione del mondo indoor Andy Diaz Hernandez che anche in Polonia vince la medaglia d'oro nel salto triplo ... fanpage.it ED E' SUBITO MEDAGLIA D'ORO ITALIAAAA!!! Ai Mondiali Indoor di Torun brilla come sempre un incredibile Andy Diaz che nella pista polacca salta in scioltezza un 17.47 e si regala una medaglia d'oro nel salto triplo che fino a pochi giorni fa sembrava imp - facebook.com facebook Andy #Diaz salta nell’oro ai Mondiali indoor. Per la seconda edizione di fila. E con la miglior prestazione stagionale al mondo. #WorldIndoorChamps x.com