Durante la recente fase regionale dei Campionati Allievi di atletica leggera, l’Alga Atletica ha conquistato cinque medaglie, confermando la sua presenza tra le migliori società della regione. Tra i risultati, si segnala il secondo titolo ottenuto da Gemma Fabbriciani in questa stagione, che si aggiunge alle precedenti vittorie. La manifestazione si è svolta in un clima di grande competitività, con vari giovani atleti in evidenza.

Cinque medaglie per l’Alga Atletica nella fase regionale dei Campionati Allievi. La manifestazione ha riunito i migliori atleti del biennio 2009-2010 di tutta la Toscana che, nelle piste di Campi Bisenzio, hanno vissuto un’occasione di confronto nelle diverse specialità: il gruppo aretino che è riuscito a emergere con tre ori e due bronzi. Due positive prestazioni in entrambe le gare disputate sono state messe a segno da Gemma Fabbriciani che, dopo il sesto posto agli ultimi Campionati Italiani Indoor nel salto triplo, è riuscita a trovare ulteriori conferme a livello regionale. La saltatrice dell’Alga Atletica Arezzo ha infatti trionfato nel triplo con 11.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Atletica leggera. L’Alga fa cinquina ai regionali. Gemma Fabbriciani concede il bis

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