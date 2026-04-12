Due atleti del Gp Parco Alpi Apuane sono saliti sul podio nel campionato toscano assoluto dei 10 chilometri su strada disputato a Marina di Massa. La gara ha segnato la prima edizione della corsa denominata

Sul podio due atleti del Gp Parco Alpi Apuane del presidente Graziano Poli nel campionato toscano assoluto dei 10 chilometri su strada a Marina di Massa nella prima edizione della "Litoranea". Si tratta di Samuele Cassi che ha corso in 32’ 13”, terzo classificato nella categoria assoluta e di Andrea Masi che ha impiegato 33’ 09”, piazzatosi al terzo posto nella categoria "Promesse" maschile. Inoltre vittorie, nella categoria "M40": di Marco Sagramoni, con il tempo di 32’ 58”; di Marco Puccianti nella categoria "M50", in 35’ 15”, di Luciano Bianchi nella categoria "M60", in 38’ 07” e di Marta Micchi nella categoria "F35" in 38’ 39”. "Di...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Atletica leggera - Strada. Due biancoverdi sul podio a Massa. Bene il Parco ai regionali dei 10 km

Atletica leggera categoria Allievi, Edoardo Rossi e Pietro Giuliani sul podio ai regionali indoorSi sono tenuti sabato a Modena e domenica a Parma i campionati regionali indoor per la categoria allievi.

Atletica leggera, Campionati Regionali Juniores e Allievi. Edera, doppio podio con Giuliani e RossiIl Palalottici di Parma e la palestra di via Piazza a Modena ospitano i campionati Regionali indoor per Allievi e Juniores.