Giochi Regionali Special Olympics Italia Busseto protagonista dell' atletica leggera

Nelle giornate di sabato 28 e domenica 29 marzo, lo Stadio Cavagna di Busseto sarà sede dei Giochi Regionali di Atletica Leggera organizzati da Special Olympics Italia Team Emilia Romagna. L'evento coinvolge atleti delle squadre regionali e si svolge nel contesto delle competizioni sportive dedicate alle persone con disabilità intellettive.

Sarà lo Stadio Cavagna di Busseto ad ospitare, nelle giornate di sabato 28 e domenica 29 marzo, i Giochi Regionali di Atletica Leggera organizzati da Special Olympics Italia Team Emilia Romagna. Il programma prevede, sabato pomeriggio, lo svolgimento delle gare preliminari, mentre domenica mattina sarà dedicata alle finali e alle premiazioni. Un sentito ringraziamento va al Comune di Busseto, che anche quest’anno si conferma al fianco di Special Olympics Italia Team Emilia Romagna ospitando un evento di grande valore sportivo e sociale. Un grazie particolare anche alla Regione Emilia-Romagna, che attraverso il progetto Sport Valley sostiene da anni le iniziative del Team Regionale, contribuendo alla diffusione dello sport inclusivo sul territorio. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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