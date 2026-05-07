Uno studente del liceo Leonardo da Vinci si prepara a rappresentare l’Italia in Vietnam in occasione di un evento di astronomia. La partecipazione si inserisce in un percorso che coinvolge anche un altro giovane, vincitore di un riconoscimento dedicato a un famoso scienziato. La trasferta, organizzata con il supporto dell’istituto scolastico, mira a promuovere l’interesse per le scienze tra i giovani. La delegazione partirà tra pochi giorni per prendere parte alle attività previste all’estero.

? Cosa scoprirai Chi sono gli studenti che rappresenteranno l'Italia in Vietnam?. Come ha fatto Davide Barberi a vincere la targa Boscovich?. Quali altri talenti del liceo si preparano per le gare nazionali?. Perché la scuola collabora con il Planetario Pitagora per questi successi?.? In Breve Gaia Palumbo ottiene il terzo posto alle finali di astronomia a Monza.. Daniele Brandi gareggerà a Modena l'8 maggio per le nazionali di scienze.. Il team di problem solving affronterà la sfida nazionale a Pescara il 22 maggio.. La scuola collabora con il Planetario Pitagora di Reggio Calabria per la didattica..? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,2% (marzo 2026).🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Astronomia: il liceo Leonardo da Vinci vola in Vietnam con Barberi

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