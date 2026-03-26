Sicurezza in strada non è un gioco da ragazzi! | iniziativa al liceo scientifico Leonardo da Vinci
Appuntamento venerdì 27 marzo ore 10 al liceo scientifico "Leonardo da Vinci" con “Sicurezza in strada. non è un gioco da ragazzi!”Iniziativa organizzata da Rotary Club Reggio Calabria Sud Parallelo 38, Associazione Motociclisti Rotariani d’Italia e “Gruppo Community Rotary Safety Road for Life –. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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Leonardo da Vinci Portrait of Ginevra Benci (detail). National Gallery of Art, Washington. Pinterest - facebook.com facebook