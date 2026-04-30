Diretta gol Europa League LIVE | il Braga vince in extremis contro il Friburgo il Nottingham fa suo il derby inglese con l’Aston Villa

Nella serata di giovedì si sono svolte le partite di andata delle semifinali di Europa League, con due incontri conclusi con risultati decisivi. Il Braga ha ottenuto una vittoria in rimonta contro il Friburgo negli ultimi minuti, mentre il Nottingham ha conquistato il derby inglese battendo l’Aston Villa. Entrambe le partite hanno visto momenti di tensione e azioni decisive che potrebbero influenzare il ritorno. Segui gli aggiornamenti in tempo reale per ulteriori dettagli.

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