Assunzione docenti 2026 chi ha rinunciato al ruolo può inserirsi negli elenchi regionali

A seguito delle procedure di assunzione per il 2026, chi ha deciso di rinunciare al ruolo può ora inserirsi negli elenchi regionali. La possibilità riguarda le graduatorie disciplinate dal decreto ministeriale n. e si applica alle persone che hanno già partecipato alle selezioni o alle procedure di inserimento. Questa opportunità permette di accedere alle assunzioni tramite le liste regionali in modo diverso rispetto ai canali tradizionali.

Una nuova opportunità di assunzione nasce dagli elenchi regionali per il ruolo disciplinati dal dm n. 68 del 22 aprile 2026. Una opportunità in più per chi è vincitore o idoneo entro il 30% nei concorsi PNRR, una opportunità forte per chi si è collocato oltre l'elenco del 30%, e una nuova occasione anche per chi in questi anni ha rinunciato al ruolo. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Dagli elenchi regionali alle assunzioni sul sostegno: facciamo il punto

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