Assunzione docenti chi ha rifiutato un’immissione in ruolo in passato può iscriversi agli elenchi regionali

Durante un question time trasmesso il 13 aprile 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con la partecipazione della docente esperta Sonia Cannas, si è discusso del decreto attuativo che riguarda gli elenchi regionali per l’immissione in ruolo degli insegnanti. In particolare, è stato chiarito che chi ha rifiutato un’immissione in ruolo in passato può iscriversi agli elenchi regionali.

Nel question time del 13 aprile 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Sonia Cannas, docente esperta, è stato affrontato il tema del decreto attuativo relativo agli elenchi regionali per l’immissione in ruolo. Il provvedimento è in via di pubblicazione e, secondo le indicazioni fornite, nei prossimi giorni dovrebbe aprirsi la finestra per la presentazione delle domande di inserimento. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Elenchi regionali per il ruolo docenti 2026/27: chi potrà inserirsi, ordine di assunzione, quanti candidati ancora presenti in graduatoria [LO SPECIALE]Assunzione docenti anno scolastico 202627: la novità sarà rappresentata dagli ELENCHI REGIONALI PER IL RUOLO. Elenchi regionali per il ruolo: la BOZZA. Chi può iscriversi e con quale punteggio. Il punto di Sonia CannasNel question time di ieri, Sonia Cannas ha fatto il punto sulla bozza relativa agli elenchi regionali degli idonei, spiegando che il testo conferma... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Elenchi regionali per il ruolo docenti 2026/27: chi potrà inserirsi, ordine di assunzione, quanti candidati ancora presenti in graduatoria [LO SPECIALE]; Assunzioni Docenti 2026: gli Elenchi regionali per il ruolo avranno priorità sulle GPS sostegno? Ecco come cambia l'ordine delle immissioni in ruolo. Tutte le indicazioni indispensabili in materia; Elenchi regionali 2026: quale ordine seguono le assunzioni?; Docenti lontani da casa, assegnazione provvisoria per chi ha genitori over 65: cosa cambia con il decreto Pnrr. Miur, scuola, assunzioni posti vacanti 2014, docenti, Ata e 'quota 96': chi ha ragione?Abbiamo scritto, nei giorni scorsi, in merito alle 32.500 assunzioni richieste dal Miur per il 2014, secondo le disposizioni varate lo scorso anno dal decreto firmato dall'ex ministro Maria Chiara ... it.blastingnews.com Concorso docenti, possibile bando a gennaio: chi partecipa e i numeri delle assunzioniTanta la delusione tra i docenti che aspettavano l'uscita del bando del concorso docenti. Sarebbe dovuto uscire entro il 2 dicembre, come da fonti del Miur (Ministero dell'Istruzione, dell'Università ... it.blastingnews.com Elenchi regionali per il ruolo docenti 2026/27: chi potrà inserirsi, ordine di assunzione, quanti candidati ancora presenti in graduatoria [LO SPECIALE]. https://www.orizzontescuola.it/elenchi-regionali-per-il-ruolo-docenti-dal-2026-27-si-attende-il-decreto-chi-p - facebook.com facebook