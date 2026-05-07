A Assisi, un uomo si è presentato ai fedeli fingendosi muto mentre chiedeva elemosina, dichiarando di rappresentare un’associazione. Durante l’episodio, avrebbe anche impedito ad alcune persone di entrare in basilica, disturbando la quiete del luogo di culto. La vicenda si è verificata il 7 maggio 2026 e sono in corso le verifiche da parte delle forze dell’ordine.

Assisi, 7 maggio 2026 - Si fingeva muto, chiedeva soldi per una sedicente associazione e per di più molestava i fedeli che volevano entrare in basilica. Gli agenti della Polizia di Assisi, durante il servizio di controllo sul territorio, hanno denunciato un rumeno, classe 1995, per i reati di truffa e accattonaggio molesto. Infastidiva i fedeli e chiedeva l'elemosina con insistenza. Nello specifico, l’uomo è stato notato nei pressi della Basilica di Santa Chiara mentre avvicinava e molestava numerosi turisti s imulando di essere affetto da mutismo e sollecitando offerte di denaro. Non solo, più volte ha ostacolato, di fatto, anche l’accesso dei fedeli al luogo di culto.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Assisi, chiede l'elemosina fingendosi muto e impedisce ai fedeli di entrare in chiesa

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