Chiesa di San Ferdinando schiaffi e minacce ai fedeli con un coltello | panico in Venezia alla Veglia pasquale

Durante la Veglia pasquale nella chiesa di San Ferdinando, nel quartiere Venezia, si sono verificati momenti di tensione causati da un individuo che ha rivolto minacce con un coltello e ha colpito alcuni fedeli con schiaffi. L’episodio si è svolto sabato 4 aprile e ha provocato il panico tra i presenti. Le forze dell’ordine sono intervenute per gestire la situazione e mettere in sicurezza i partecipanti.

Momenti di panico nella serata di ieri, sabato 4 aprile, durante le celebrazioni della Veglia pasquale alla chiesa di San Ferdinando, nel quartiere Venezia. Mentre i fedeli si trovavano davanti a Crocetta, in piazza Anita Garibaldi, per l'accensione del cero pasquale, uno straniero di origine nordafricana si sarebbe avvicinato alla comunità religiosa inneggiando ad Allah. Inizialmente ignorato, l'uomo si è diretto verso un ragazzo al quale ha tirato uno schiaffo prima di estrarre un coltello e minacciare i presenti. Fortunatamente, dopo i ripetuti inviti a desistere da ogni intento, il soggetto si è convinto ad allontanarsi mentre alcune persone allertavano la centrale del numero unico di emergenza. 🔗 Leggi su Livornotoday.it Veglia pasquale a San Pietro, la prima di Papa Leone XIVDai battesimi per i neofiti durante la liturgia nella Basilica vaticana alla Messa di Pasqua di domani con la benedizione Urbi et Orbi Sarà la... Rassegna di Polifonia Città di Livorno, sabato 24 gennaio concerto del coro Sibi Consoni alla chiesa di San FerdinandoNuovo appuntamento per la Rassegna di Polifonia "Ciità di Livorno", manifestazione organizzata dal Coro "R. Temi più discussi: Pasqua 2026, gli orari delle messe del 5 aprile a Livorno e provincia; La Settimana Santa. Tra manufatti e musica, la fede popolare nel Meridione d’Italia, dal Seicento a oggi: la Fondazione Teatro Petruzzelli torna ad aprire le porte dello storico Palazzo San Michele di Bari alla cittadinanza con una nuova suggestiva esposizio; Stazioni Romane, la basilica di Sant'Apollinare; Sal Da Vinci vuole salutare Fedez ma il bodyguard lo allontana: Cammina di là, più avanti. Il racconto dell'episodio avvenuto anni fa. Rubano le offerte nella chiesa di San Ferdinando in piazza Trieste e Trento: le ladre riprese dalle telecamereDue ladre sono state sorprese a scassinare le cassette delle offerte nella chiesa monumentale di San Ferdinando, nel cuore di Napoli: il video è stato pubblicato online. Leggi le notizie prima degli ... fanpage.it Chiesa di S. Ferdinando a Bari, con i lavori accesso precluso a disabili e fragili. Il parroco chiede pazienzaLavori in corso a Bari nella centralissima chiesa di San Ferdinando. Da giorni gli esterni del luogo di culto, dotato da anni di una scalinata creata con il restyling dell’intera via Sparano e i suoi ... lagazzettadelmezzogiorno.it La cripta allagata della chiesa di San Zaccaria facebook Chiesa di San Matteo: la Deposizione nel Sepolcro di Anton Maria Maragliano. #Genova #Pasqua x.com