San Francesco il corpo trasferito nella basilica di Assisi | ore solenni c’è l’esposizione ai fedeli

Il trasferimento del corpo di San Francesco nella basilica di Assisi è avvenuto per permettere ai fedeli di venerarlo. La cerimonia ha coinvolto momenti solenni e processioni pubbliche, attirando molti visitatori. La decisione di spostare le spoglie nasce dalla volontà di offrire un luogo di preghiera accessibile a tutti. La basilica si prepara ad accogliere i pellegrini fino al 22 marzo, quando il corpo sarà nuovamente riposto nella cripta.

Assisi, 21 febbraio 2026 – Momenti di grande raccoglimento per la traslazione del corpo di San Francesco dalla cripta alla basilica papale di Assisi, dove verrà esposto ai fedeli per un mese, fino al 22 marzo. Sono attese 500mila persone in un mese per pregare sul corpo del Santo. Il Santo d'Italia, una figura importantissima per la chiesa. Il corpo è stato traslato intorno alle 16 e trasportato nella basilica papale, ai piedi dell'altare, dove appunto i fedeli potranno pregare per lui. Grandissima la commozione tra i frati francescani. Un momento unico. San Francesco è stato posto davanti all'altare principale della basilica inferiore.