Assegni di cura Sandomenico | Si tratta di fondi trasferiti dalla Regione

Il sindaco di Montesarchio ha diffuso una nota stampa riguardante gli assegni di cura. Nel testo si precisa che i fondi destinati a questa misura provengono dalla Regione e sono stati trasferiti al Comune. La comunicazione intende fare chiarezza sulla provenienza delle risorse e sui passaggi amministrativi coinvolti in questa operazione. La nota è stata pubblicata in risposta alle domande sollevate sulla gestione di tali fondi.

Tempo di lettura: 2 minuti Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Carmelo Sandomenico, sindaco di Montesarchio, in merito alla questione legata agli assegni di cura. “In queste ore ho letto dichiarazioni e commenti che stanno generando preoccupazione tra le famiglie interessate dagli assegni di cura per persone con disabilità gravissima. Comprendo le ansie dei cittadini e ritengo doveroso chiarire, con serietà e trasparenza, come stanno realmente le cose. Gli assegni di cura fanno parte di un programma regionale finanziato attraverso il Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza. Non si tratta quindi di risorse comunali autonome, ma di fondi trasferiti dalla Regione Campania agli Ambiti Sociali secondo tempi e procedure stabilite a livello regionale.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Assegni di cura, Sandomenico: “Si tratta di fondi trasferiti dalla Regione” Notizie correlate Pluriclassi promosse. Fondi dalla Regione, i sindaci si muovonoDalla giunta regionale dell’Emilia Romagna è arrivato l’invito ai Comuni, singoli o in partenariato, impegnati per il terzo anno, a realizzare... Leggi anche: Fondi dalla Regione per favorire l’acquisto di biotrituratori elettrici Aggiornamenti e contenuti dedicati Asl Lecce. Assegni di cura: verificato circa l’80% delle domande. Già liquidati i primi 504 aventi dirittoDelle 2.195 domande pervenute ne sono state esaminate 1.677, con la prossima delibera saliranno a 659 le istanze definite e liquidabili. Complessivamente, nei prossimi mesi, si dovrebbe arrivare ... quotidianosanita.it Umbria: Marini: Definiti entro luglio assegni di cura per malati SlaÈ quanto assicurato dalla governatrice ad una rappresentanza di ammalati e loro familiari, che avevano occupato simbolicamente stamane l’atrio di Palazzo Cesaroni per protestare contro la mancanta ... quotidianosanita.it