Pluriclassi promosse Fondi dalla Regione i sindaci si muovono

I sindaci dell’Emilia Romagna stanno pianificando interventi grazie ai fondi assegnati dalla Regione, con l’obiettivo di migliorare i servizi locali. Le amministrazioni stanno organizzando progetti specifici per rispondere alle esigenze delle comunità, coinvolgendo le diverse realtà territoriali. La collaborazione tra istituzioni e amministratori locali si sta rafforzando per garantire interventi più efficaci.

Dalla giunta regionale dell'Emilia Romagna è arrivato l'invito ai Comuni, singoli o in partenariato, impegnati per il terzo anno, a realizzare progetti innovativi per gli studenti delle pluriclassi delle scuole primarie in montagna per l'anno scolastico 20252026, con possibilità di realizzare le attività anche nel 20262027. L'investimento complessivo è di 942.500 euro finanziato con i fondi europei della Regione e prevede un incremento del 20% di risorse rispetto all'anno precedente. Le candidature vanno presentate entro il 5 maggio prossimo. Nel Forlivese sono quattro le scuole interessate: due classi in una pluriclasse della 'Benedetta Bianchi Porro' di Dovadola, per un importo totale di 12.