Assalto alla Manifattura di Casalmaggiore | il furgone usato come testa d’ariete e centinaia di abiti griffati prendono il volo

Da ilgiorno.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella mattinata del 7 maggio 2026, a Casalmaggiore, un'area industriale è stata teatro di un assalto. Un furgone è stato utilizzato come ariete per sfondare le porte di un edificio, mentre all’interno sono stati trovati numerosi capi di abbigliamento di marca. Le forze dell’ordine hanno riferito che i sistemi di sicurezza erano stati disattivati prima dell’azione. Non sono stati ancora resi noti dettagli sulle modalità dell’intervento o sugli eventuali responsabili.

Casalmaggiore (Cremona), 7 maggio 2026 –  Un furgone usato come testa d’ariete, il piano d’azione studiato a tavolino per chissà quanti mesi, i sistemi antifurto e di sorveglianza messi fuori gioco. È andato tutto, diciamo così, come doveva andare per la banda che ha organizzato il “colpo grosso” questa notte.  L’azienda nel mirino . Nel mirino lo stabilimento tessile Manifattura, nella zona industriale di Casalmaggiore. La banda composta da sei, sette persone è entrata in azione nella notte – intorno alle 4 del mattino, così parrebbe quando è stato sentito suonare l’allarme poi messo fuori uso – ed è riuscita, indisturbata, a portare via centinaia di capi d’abbigliamento d’alta gamma, in particolare capi della griffe Max Mara.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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