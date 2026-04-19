Furto alla Sartoria Eugubina | ritrovato dopo un mese il furgone usato per la fuga

Dopo circa un mese dal furto avvenuto nella notte tra il 13 e il 14 marzo, è stato ritrovato il furgone utilizzato per la fuga dalla Sartoria Eugubina, situata in zona Brunello Cucinelli. Il commando aveva sottratto numerosi capi di abbigliamento di valore, svuotando il negozio intorno alle tre di notte. La polizia ha recuperato il veicolo, che era stato abbandonato poco distante dalla zona centrale della città.

Il commando aveva agito nella notte tra il 13 e il 14 marzo, intorno alle ore 3, e aveva svuotato la Sartoria Eugubina di Brunello Cucinelli, portando via un bottino ingente costituito da preziosi capi di abbigliamento. Per portare via il tutto, i ladri avevano rubato un furgone cella frigorifera.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Colpo alla manifattura San Maurizio. Ritrovato il furgone usato per il furto: "Era nelle campagne di Bagnolo"È stato ritrovato nei giorni scorsi il furgone utilizzato per il furto alla manifattura San Maurizio, in via Calvino. Ritrovato il furgone rubato alla Caritas diocesanaIl mezzo era stato sottratto dal parcheggio in via Franchetti a Città di Castello. Contenuti e approfondimenti Colpo da film in sartoria. Indagini serrateProseguono le indagini sul maxi furto compiuto all’alba di venerdì alla Sartoria Eugubina di Padule di Gubbio. Un furto compiuto in una manciata di minuti, nell’arco dei quali il gruppo di ladri ha ... lanazione.it I ladri avevano pianificato nei dettagli il colpo nella sartoria eugubinaLa banda in dieci minuti ha portato via capi per mezzo milione di euro ed è fuggita con mezzi rubati. Proseguono le indagini La planimetria del capannone, i luoghi dove procurarsi i mezzi da ... rainews.it