Nelle campagne di Bagnolo è stato ritrovato nei giorni scorsi il furgone usato per il furto alla manifattura San Maurizio, situata in via Calvino. La scoperta è stata fatta durante le indagini in corso e rappresenta un passo importante nella ricostruzione dell’accaduto. Al momento, le forze dell’ordine stanno analizzando i reperti e cercando eventuali collegamenti con altri elementi raccolti.

È stato ritrovato nei giorni scorsi il furgone utilizzato per il furto alla manifattura San Maurizio, in via Calvino. Il mezzo era nelle campagne di Bagnolo in Piano, in una zona lontana dal centro del paese. Come le auto utilizzate per bloccare la strada alle forze dell’ordine, anche il furgone è risultato essere rubato. I fatti risalgono alla notte tra giovedì e venerdì un gruppo di ladri si era introdotto nello stabilimento utilizzando proprio il furgone come un vero e proprio ariete, sfondando prima il cancello esterno e successivamente l’ingresso. L’azione dei ladri era stata mirata e soprattutto rapida: in pochi minuti si erano impadroniti di centinaia di cappotti pesanti firmati Max Mara e altri capi pregiati, per un valore totale di centinaia di migliaia di euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Colpo alla manifattura San Maurizio. Ritrovato il furgone usato per il furto: "Era nelle campagne di Bagnolo"

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