Attraversa sulle strisce e muore la vittima dell'incidente ai Colli Portuensi è Aspasia Bormioli

Una donna di 73 anni è morta dopo essere stata investita mentre attraversava sulle strisce pedonali nei Colli Portuensi. L’incidente è avvenuto in prossimità di una strada trafficata, e i familiari hanno riconosciuto la vittima alcune ore più tardi. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Si chiamava Aspasia Bormioli e aveva 73 anni la donna travolta e uccisa sui Colli Portuensi mentre attraversava sulle strisce pedonali: la vittima riconosciuta dai familiari soltanto ore dopo l'incidente.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Travolta mentre attraversa sulle strisce in via dei Colli Portuensi: morta una donna di 73 anni Laura Rude travolta sulle strisce in via Trieste mentre attraversa la strada, l'85enne muore undici giorni dopo l'incidente: rincasava dopo la spesaPADOVA - Nella sua vita Laura Rude è stata un medico di Malattie Infettive dell’ospedale di Padova e per anni ha affiancato suor Lia e tante altre... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Roma, investita mentre attraversa la strada sulle strisce pedonali ai Colli Portuensi: morta 73enne; Incidente a Monteverde: investita da un automobilista, morta una donna; Travolta mentre attraversa sulle strisce in via dei Colli Portuensi: morta una donna di 73 anni; Tragedia a Colli Portuensi:73enne muore investita mentre attraversa la strada. Travolta mentre attraversa sulle strisce in via dei Colli Portuensi: morta una donna di 73 anniUn’altra vittima sulle strade della Capitale. Una donna è morta nella tarda serata di martedì 5 maggio dopo essere stata investita da un’auto in via dei Colli Portuensi, nel quadrante sud-ovest di ... fanpage.it Roma, investita mentre attraversa la strada sulle strisce pedonali ai Colli Portuensi: morta 73enneÈ una donna di 73 anni l’ultima vittima della strada a Roma. È stata travolta e uccisa mentre attraversava la strada in via dei Colli Portuensi nella serata di martedì da un 60enne in auto che si è ... roma.corriere.it Ieri sera sui Colli Portuensi un assassino andava al doppio della velocità consentita e ha ucciso una persona. Ma se ammazzi qualcuno con una pistola o un coltello fai un "omicidio" se lo stesso crimine è svolto con la macchina è semplicemente un "incidente - facebook.com facebook Incidente ai Colli Portuensi: dopo lo schianto automobilista in fuga con la droga nel borsello ift.tt/Vrypb79 x.com