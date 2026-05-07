Attraversa sulle strisce e muore la vittima dell'incidente ai Colli Portuensi è Aspasia Bormioli

Da fanpage.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna di 73 anni è morta dopo essere stata investita mentre attraversava sulle strisce pedonali nei Colli Portuensi. L’incidente è avvenuto in prossimità di una strada trafficata, e i familiari hanno riconosciuto la vittima alcune ore più tardi. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Si chiamava Aspasia Bormioli e aveva 73 anni la donna travolta e uccisa sui Colli Portuensi mentre attraversava sulle strisce pedonali: la vittima riconosciuta dai familiari soltanto ore dopo l'incidente.🔗 Leggi su Fanpage.it

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