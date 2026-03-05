L’Ausl Toscana centro ha iniziato a inviare le lettere di invito per lo screening del tumore del colon retto agli utenti della zona. Le comunicazioni sono arrivate nelle case dei cittadini attraverso corrispondenza ufficiale, invitandoli a partecipare ai controlli preventivi. L’iniziativa mira a sensibilizzare sulla prevenzione e a individuare eventuali anomalie in anticipo. Le lettere sono state distribuite nei giorni scorsi.

Firenze, 5 marzo 2026 – Prevenzione al centro. Sono partite in questi giorni le lettere di invito a partecipare allo screening per il tumore del colon retto e indirizzate agli utenti dell'Ausl Toscana centro. Lo screening è promosso dall'azienda sanitaria in collaborazione con Ispro e con le farmacie pubbliche e private aderenti. Il primo invio sta riguardando i cittadini di età compresa tra i 50 e i 69 anni dell'area di Firenze. Poi, via via, le lettere saranno spedite anche ai cittadini delle aree di Empoli, Prato e Pistoia, spiega l'Azienda sanitaria in una nota. Gli elenchi delle farmacie. Nelle nuove lettere di invito sarà indicata la possibilità per i cittadini di ritirare e riconsegnare i materiali per effettuare il test del sangue occulto anche nelle farmacie aderenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Screening per il tumore del colon retto in farmacia, partiti gli inviti dell’Ausl Toscana centro

