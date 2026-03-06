Marzo mese della prevenzione del tumore del colon-retto | la Asl invita allo screening gratuito

A marzo, la Asl Lanciano Vasto Chieti invita i cittadini tra i 50 e i 69 anni a partecipare allo screening gratuito per la prevenzione del tumore del colon-retto. La campagna si concentra sulla promozione della diagnosi precoce, con l’obiettivo di sensibilizzare l’intera popolazione sulla rilevanza degli esami preventivi. L’iniziativa si inserisce nel mese dedicato alla prevenzione di questa patologia.

Il tumore del colon-retto rappresenta, per incidenza, la seconda patologia oncologica in Italia e in Europa ma un’azione preventiva tempestiva può fare un’enorme differenza. Poiché questo tipo di tumore si sviluppa spesso silenziosamente, a partire da polipi benigni che impiegano anni per degenerare, individuare per tempo anomalie come il sanguinamento invisibile a occhio nudo (sangue occulto) è fondamentale. «Abbiamo la possibilità di anticipare eventuali diagnosi maligne - sottolinea il direttore generale della Asl, Mauro Palmieri - e non va sprecata se abbiamo a cuore la nostra salute. Ai cittadini viene richiesto un impegno davvero minimo per partecipare allo screening, che a breve sarà anche ulteriormente incentivato con nuove azioni allo studio di questa direzione». 🔗 Leggi su Chietitoday.it

