Asili nido il sindaco di Pesaro cerca fondi anche dai privati | Vogliamo continuare a innovare

Da ilrestodelcarlino.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindaco di Pesaro ha annunciato l’intenzione di cercare finanziamenti anche da parte di investitori privati per sostenere gli asili nido e i servizi educativi dedicati ai bambini da zero a tre anni. L’obiettivo è proseguire con progetti di innovazione e miglioramento delle strutture, coinvolgendo risorse provenienti da diverse fonti. La proposta si inserisce in una strategia di collaborazione tra enti pubblici e privati per potenziare l’offerta educativa nella città.

Pesaro, 7 maggio 2026 – Un connubio tra pubblico e privato per migliorare asili nido e i servizi educativi 0-3 anni a Pesaro. E’ il progetto PASSI (Patto Aziende per lo Sviluppo Sociale e l’Infanzia) pensato dal Comune di Pesaro per coinvolgere realtà private del territorio in modo da rafforzare l’offerta e la qualità dei  servizi educativi per i più piccoli. Qualcuno ha preso spunto anche da questa iniziativa per criticare l’ente pubblico raccontando di “un problema servizi educativi” in città. Il sindaco di Pesaro: “I fondi per asili e materne non mancano”. Il sindaco di Pesaro Andrea Biancani è intervenuto in difesa della sua città affermando con forza che “ i fondi per asili e materne non mancano, e Pesaro è tra i Comuni che investe di più nel rapporto tra abitanti e servizi offerti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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