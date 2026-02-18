Consiglio comunale approva regolamento asili nido privati | variazioni di bilancio e mozioni

Il Consiglio comunale ha approvato il regolamento sugli asili nido privati, causando reazioni tra i genitori e gli operatori del settore. La decisione, passata con 23 voti favorevoli e cinque astenuti, introduce nuove regole per l’accreditamento e la gestione delle strutture. Durante la seduta, alcuni consiglieri hanno sollevato dubbi sulla trasparenza del processo, mentre altri hanno sottolineato la necessità di aumentare le strutture disponibili. La discussione si è concentrata anche sulle variazioni di bilancio collegate alla proposta. La discussione prosegue sui dettagli pratici del nuovo regolamento.

Il Consiglio comunale, presieduto da Sebastiano Anastasi, ha approvato nella seduta di ieri il regolamento, le tre variazioni di bilancio e le due mozioni all’ordine del giorno L’Aula ha dato il via libera con 23 consiglieri favorevoli e cinque astenuti al regolamento per l’accreditamento e la gestione degli asili nido privati, presentato dall’assessorato alle Attività produttive retto da Giuseppe Musumeci. Il nuovo strumento disciplina l’autorizzazione, l’avvio, l’accreditamento, i requisiti strutturali e organizzativi, il funzionamento, la vigilanza relativi agli asili nido privati nel territorio del comune di Catania, servizi che concorrono al sistema educativo integrato come previsto dalla normativa vigente.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Leggi anche: Il consiglio comunale approva le variazioni di bilancio "in positivo" con possibilità di nuove assunzioni Leggi anche: Consiglio comunale, via libera a variazione di bilancio e cinque mozioni Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Fano, approvato il Regolamento per l’amministrazione condivisa con il Terzo Settore; Consiglio comunale, approvato all'unanimità regolamento impianti a biomasse; Taxi e Ncc, il consiglio comunale approva il nuovo regolamento; Consiglio comunale, Resoconto della seduta di ieri e della seduta di prosecuzione di oggi. Il Consiglio comunale approva le modifiche al regolamento del trasporto non di lineaVENEZIA (ITALPRESS) – Il Consiglio comunale ha approvato la delibera che aggiorna il Regolamento comunale per l’esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, ridefinendo le regole operative per i ... italpress.com L’Aquila: approvata la rottamazione delle cartelleIn Consiglio comunale a L'Aquila approvata modifica al regolamento per la definizione agevolata: via alla rottamazione delle cartelle ... rete8.it Sarà realizzato internamente all'edificio il futuro ascensore dell'Arengario di Monza: l'ufficialità in consiglio comunale dopo settimane di incontri. facebook 17/2/26.Fissato per il 10/5 il rinnovo dei 5 Comitati delle frazioni di Chioggia il cui mandato dei Direttivi è scaduto il 19/12/25:edcisione emersa nell’incontro in Municipio, tra i presidenti dei Comitati e il Presidente del Consiglio comunale Capon (foto:precedent x.com