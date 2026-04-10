Giochi innovativi e sensoriali per asili nido | anche a Nardò in arrivo fondi per 234 mila euro

A Nardò, gli asili nido di via Mozart e via Castellino riceveranno un finanziamento di 234 mila euro dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Con questa somma, saranno installati giochi sensoriali e innovativi destinati ai bambini più piccoli. I fondi sono stati assegnati recentemente e mirano a migliorare gli spazi di gioco all’interno delle strutture. La dotazione di nuovi giochi dovrebbe essere completata a breve.

NARDO’ – Anche gli asili nido di via Mozart e via Castellino a Nardò avranno presto una nuova dotazione di giochi innovativi per i piccolissimi ospiti grazie ai fondi che vengono dispensati in questi giorni dal ministero dell’Istruzione e del merito. Il Comune di Nardò ha ottenuto un. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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