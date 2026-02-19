La rivincita di Oliviero | Partiti dal dissesto ora 2 milioni in casse comunali

Oliviero ha annunciato che il Comune ha recuperato due milioni di euro grazie a una gestione più oculata e decisa. La cifra deriva da interventi mirati e da un’attenta pianificazione finanziaria degli ultimi anni. Il sindaco ha spiegato come siano stati ottimizzati i costi e ridotti gli sprechi, permettendo di mettere da parte questa somma. La buona notizia arriva in un momento difficile per il bilancio comunale, che ora può contare su risorse aggiuntive per progetti futuri. La città si prepara a usare quei fondi per migliorare i servizi.

“Ci sono due milioni di euro nelle casse del Comune, frutto della gestione coraggiosa degli ultimi anni di amministrazione. Spero che i commissari che reggono le sorti del Comune li sfruttino al più presto per strade e altre opere pubbliche di cui Portico necessita”. Così, l’ex sindaco Giuseppe Oliviero in una dichiarazione che ha il sapore di una rivincita dopo le dimissioni dei consiglieri e lo scioglimento del Consiglio Comunale, lo scorso dicembre. Oliviero fa il punto sui fondi già disponibili per la città che sono una fetta importante della gestione oculata della sua amministrazione. “Con la mia squadra abbiamo fatto i conti di ciò che abbiamo lasciato da gestire in Comune - continua Oliviero - ebbene, ci sono sette milioni di euro da spendere nelle casse.🔗 Leggi su Casertanews.it Debiti per 150 milioni, Napoletano chiede 'operazione verità' sulle casse comunaliPasquale Napoletano, ex capogruppo di Fratelli d’Italia a Caserta, ha richiesto ai commissari prefettizi di fare chiarezza sui debiti comunali, dopo aver scoperto che la città si trova con un deficit di 150 milioni di euro. Catanzaro: Ripartenza impianto rifiuti Alli dopo anni di stop, riattivati 7 milioni di euro annui per le casse comunali.Dopo anni di stop, l’impianto di trattamento rifiuti Alli a Catanzaro torna in funzione. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: A Certaldo inaugura In Verso. Frammenti narrativi di Oliviero Rainaldi; NECROLOGIO - GIUSEPPINA OLIVIERO - Croce Verde RE; In Verso: la mostra di Oliviero Rainaldi unisce il tempo, il sacro e l’identità; CertaldoArte26: Oliviero Rainaldi, Rapetti Mogol e Barbieri protagonisti al Palazzo Pretorio. Un anno senza Oliviero Toscani, genio provocatorioUn anno senza il genio provocatorio di Oliviero Toscani: il 13 gennaio 2025 il celebre fotografo se ne andava, a 82 anni, dopo un ricovero di tre giorni all'ospedale di Cecina per l'aggravarsi delle ... ansa.it Oggi questa donna ha fatto la sua ultima chemio Un percorso difficile, affrontato con una forza incredibile. Adesso davanti a lei c’è solo speranza e rinascita. Mandiamole tutto il nostro affetto con un #coraggio #vita #rivincita facebook