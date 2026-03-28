Il presidente ha annunciato un divieto totale di accesso ai social network per i minori di 14 anni, suscitando reazioni e polemiche. Nel frattempo, in provincia di Bergamo, una professoressa è stata accoltellata da uno studente, aggiungendosi a una lunga serie di episodi di violenza che coinvolgono adolescenti. Questi eventi evidenziano un fenomeno preoccupante legato al comportamento dei giovani.

La professoressa accoltellata in provincia di Bergamo da un suo studente è soltanto l'ultimo di una serie incredibile di episodi di violenza che vede i giovani adolescenti protagonisti in negativo. Ancora una volta è stato evidenziato come l'aggressore, non imputabile, si sia avvalso della "diretta social" per enfatizzare il suo piano criminale. Segnale questo di come ormai i giovani vedano la realtà non più nella concretezza della quotidianità, ma attraverso il virtuale. Sono innumerevoli nel recente passato le imboscate di baby gang che hanno filmato il pestaggio delle loro vittime, divulgando poi in "rete" le loro azioni criminali. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

© Padovaoggi.it - Il presidente a gamba tesa: «Stop ai social network per gli under 14»

Articoli correlati

La Spagna vieta l'accesso ai social network ai minori di 16 anniIl premier spagnolo Pedro Sánchez ha annunciato il divieto dei social network per i minori di 16 anni.

Cassano a gamba tesa: «Io senza il Var col gol di Muntari ho perso uno scudetto. Gli juventini hanno fatto più danni della grandine»di Redazione JuventusNews24Cassano a gamba tesa: le durissime dichiarazioni dell’ex attaccante sul famoso gol fantasma di Muntari e le feroci...

Aggiornamenti e notizie su Il presidente a gamba tesa Stop ai...

Discussioni sull' argomento Il presidente finlandese Stubb: La Brexit è stata come amputarsi una gamba senza motivo; Rocco Schiavone fu ferito. Marco Giallini cade e si frattura un femore davanti all'hotel ad Aosta. Stop alle riprese della settima stagione della serie; Shock in Brasile: gravissimo infortunio per Marlon, il piede si gira completamente; Meloni, l'agguato del ragazzino: Io voto no. Come gli risponde la premier: altra lezione alla sinistra | Libero Quotidiano.it.

Sanità in Calabria, verso lo stop al commissariamento: l’annuncio di Calderoli: La fine del commissariamento della sanità calabrese torna al centro dell’agenda politica nazionale. Il ministro per gli Affari regionali, Roberto Calderoli, ha annunciato che il govern - facebook.com facebook

Campo minato, Guerini avverte i 5 Stelle: “Stop armi Ucraina Niente sconti, il Pd sarà sempre con l’Ucraina” l'intervista di @Luca_Sablone a @guerini_lorenzo x.com