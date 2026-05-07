ascolti tv il battiti live vince facile contro i david di donatello

Il 6 maggio, gli ascolti televisivi hanno mostrato come il programma musicale Battiti Live Spring abbia ottenuto risultati superiori rispetto alla cerimonia dei David di Donatello. Mentre il concerto ha superato facilmente la concorrenza, la trasmissione dedicata ai premi cinematografici non ha superato il 12% di share. I dati indicano una chiara preferenza del pubblico per l’evento musicale rispetto alla diretta della premiazione cinematografica.

I dati degli ascolti tv del 6 maggio assegnano la vittoria al Battiti Live Spring che vince facile contro i David di Donatello che non superano il 12% Gliascolti tvdel 6 maggio assegnano la vittoria aBattiti Liveche vince facile contro iDavid di Donatelloche realizzano risultati bassi, come sempre. A peggiorare il tuttola conduzione di Flavio Insinna che non ha di certo aiutato la cerimonia. In access vittoria perLa Ruota della Fortuna, mentreAffari Tuoiha chiuso prima rispetto al solito. Nordio querela Berlinguer e Mediaset: perché non ha denunciato Ranucci? Alcune delle immagini pubblicate all’interno di questa testata giornalistica sono tratte da fonti online liberamente accessibili.🔗 Leggi su Ildifforme.it

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Secondo appuntamento su Canale 5 con "Battiti Live Spring", spin-off primaverile dello show musicale estivo x.com