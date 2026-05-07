Ascolti tv 6 maggio | chi ha vinto tra i David di Donatello 2026 e Tim Battiti Live Spring

Mercoledì 6 maggio, gli ascolti televisivi hanno registrato le performance delle due principali trasmissioni in prima serata. Su Rai 1 è andata in onda la cerimonia di premiazione dei David di Donatello 2026, condotta da Flavio Insinna e Bianca Balti. Contestualmente, su un’altra rete, è stato trasmesso il concerto di Tim Battiti Live Spring. I dati sugli ascolti sono stati raccolti e resi noti nelle ore successive.

Gli ascolti tv di mercoledì 6 maggio. Su Rai 1, la cerimonia di premiazione dei David di Donatello 2026 con la conduzione di Flavio Insinna e Bianca Balti. Su Canale 5, invece, in onda Tim Battiti Live Spring. Tutti i dati Auditel.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Ascolti tv mercoledì 6 maggio: David di Donatello, Mare Fuori, Tim Battiti Live SpringAscolti tv mercoledì 6 maggio 2026: auditel e share dei programmi di ieri ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera,... Ascolti tv ieri mercoledì 29 aprile chi ha vinto tra Siamo Danza, Mare Fuori 6, Battiti Live e Chi l'ha vistoLa Rai non centra il tris nella giornata di mercoledì 29 aprile per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: La 71? edizione dei Premi David di Donatello; Flavio Insinna torna in tv per i David di Donatello 2026: Un regalo; Stasera in TV, programmi e film di mercoledì 6 maggio in prima serata; Bianca Balti all'attacco di Michelle Hunziker: cosa si litigano le due bellissime. Ascolti tv 6 maggio: chi ha vinto tra i David di Donatello 2026 e Tim Battiti Live SpringGli ascolti tv di mercoledì 6 maggio. Su Rai 1, la cerimonia di premiazione dei David di Donatello 2026 con la conduzione di Flavio Insinna e Bianca Balti ... fanpage.it Ascolti tv mercoledì 6 maggio: David di Donatello, Mare Fuori, Tim Battiti Live SpringAscolti tv 6 maggio 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (mercoledì) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it Corriere della Sera. . Aurora Quattrocchi ha vinto il David di Donatello come Miglior attrice protagonista per il film "Gioia mia". L'attrice ha ricevuto il premio da Raoul Bova. Le altre candidate erano Valeria Bruni Tedeschi, Barbara Ronchi, Valeria Golino, Anna - facebook.com facebook Ai David di Donatello trionfano "Le città di pianura" e le proteste sulla crisi del cinema x.com