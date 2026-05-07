Ascolti tv 6 maggio | chi ha vinto tra i David di Donatello 2026 e Tim Battiti Live Spring

Da fanpage.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 6 maggio, gli ascolti televisivi hanno registrato le performance delle due principali trasmissioni in prima serata. Su Rai 1 è andata in onda la cerimonia di premiazione dei David di Donatello 2026, condotta da Flavio Insinna e Bianca Balti. Contestualmente, su un’altra rete, è stato trasmesso il concerto di Tim Battiti Live Spring. I dati sugli ascolti sono stati raccolti e resi noti nelle ore successive.

Gli ascolti tv di mercoledì 6 maggio. Su Rai 1, la cerimonia di premiazione dei David di Donatello 2026 con la conduzione di Flavio Insinna e Bianca Balti. Su Canale 5, invece, in onda Tim Battiti Live Spring. Tutti i dati Auditel.🔗 Leggi su Fanpage.it

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