Mercoledì 29 aprile 2026 si sono svolti gli ascolti televisivi serali con diverse trasmissioni in gara. Tra queste, Mare Fuori 6, Siamo Danza, Battiti Live e Chi l'ha visto. La sfida si è concentrata principalmente tra Mare Fuori e Siamo Danza, con i dati di ascolto ancora da rendere noti. Le trasmissioni hanno attirato una vasta audience, offrendo un quadro di preferenze varie tra il pubblico televisivo.

La Rai non centra il tris nella giornata di mercoledì 29 aprile per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, non premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5) davanti ad Affari Tuoi (Rai 1). Nel preserale però L’Eredità riesce a superare Avanti un altro (Canale 5). In prima serata, Siamo Danza (Rai 1) chiude dietro a Battiti Live (Canale 5) e Chi l’ha visto? (Rai 3). Ai piedi del podio Una giornata particolare (La7) con Aldo Cazzullo, Operazione Kandahar (Italia 1), Mare Fuori (Rai 2), 4 Ristoranti (Tv8), Realpolitik (Rete 4) con Tommaso Labate, Ma diamoci del tour (Nove).🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Ascolti tv ieri mercoledì 29 aprile chi ha vinto tra Siamo Danza, Mare Fuori 6, Battiti Live e Chi l'ha visto

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