Ascolti tv ieri 20 febbraio 2026 dallo scontro tra Striscia La Notizia e Don Matteo alla sfida tra La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi
I dati sugli ascolti tv di ieri, 20 febbraio 2026, mostrano un confronto tra programmi molto seguiti. La causa principale è stato il ritorno di
Gli ascolti tv ieri, giovedì 20 febbraio 2026, hanno per protagonista lo scontro in prima serata tra Striscia La Notizia e Don Matteo, mentre nell'access prime time la consueta sfida tra La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi. Il tg satirico di Antonio Ricci sarà riuscito a recuperare telespettatori diventando leader della serata? Ecco i dati Auditel. Ascolti tv ieri 20 febbraio 2026 In prima serata su Canale 5, Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti sono tornati dietro al bancone di Striscia la Notizia per la quarta puntata serale. Gli ascolti delle prime non hanno entusiasmato e il programma non è mai riuscito a posizionarsi in cima alla classifica. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Leggi anche: Ascolti tv ieri 29 gennaio 2026, dallo scontro tra Striscia la Notizia e Don Matteo a quello tra La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi
Leggi anche: Ascolti tv ieri 5 febbraio 2026, La Ruota della Fortuna contro Affari Tuoi, Striscia la Notizia contro Don Matteo - Tutti i dati AuditelLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Ascolti tv ieri venerdì 13 febbraio chi ha vinto tra Affari Tuoi, Olimpiadi, Io sono Farah e Quarto Grado; Ascolti tv ieri (17 febbraio): Gabriel Garko chiude in calo, Cuori 3 con un trionfo, Gerry Scotti raggiunge De Martino; Ascolti tv giovedì 12 febbraio, sfida prime time Affari tuoi – La ruota della fortuna: chi ha vinto; Ascolti TV ieri sera, 10 febbraio 2026: chi ha vinto tra Il Marciatore e Colpa dei Sensi?.
Ascolti tv ieri 18 febbraio: Anna Valle saluta col botto, flop Rai (e Scotti ‘scappa’ da De Martino)Il gran finale di Una Nuova Vita chiude al 22% di share, Principe libero su Rai 1 si ferma al 12,2%, Sciarelli si conferma: tutti i dati Auditel ... libero.it
Ascolti tv ieri 19 febbraio 2026: share tv e dati AuditelEcco i dati Auditel relativi agli ascolti televisivi della prima serata giovedì 19 febbraio 2026. Su Rai 1 il grande sport con le Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 – Cerimonia di Chiusura ha ... mam-e.it
La stagione in corso di Don Matteo riporta al centro della scena la bellezza senza tempo di Spoleto, ormai diventata parte integrante del racconto. Piazza Duomo si conferma location principale, con la canonica e la facciata della caserma ricavata nel Palazzo - facebook.com facebook
Ne abbiamo viste di tutti i colori e sapori questa sera... Ma non è finita qui. Ne succederanno veramente delle belle nell'ottava puntata! Eh già... Ci rivediamo dopo la pausa sanremese #DonMatteoFamily! #DonMatteo15 x.com