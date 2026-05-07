Ascolti tv i dati del 6 maggio 2026

Nella serata di ieri, mercoledì 6 maggio 2026, su Rai1 sono stati trasmessi i premi dei David di Donatello. Dopo la cerimonia di presentazione, lo show ha ottenuto un ascolto di circa 1 milione di spettatori. I dati di ascolto sono stati riferiti dall’azienda di rilevamento. La serata si è conclusa con una buona partecipazione del pubblico televisivo.

Bene i David di Donatello. Nella serata di ieri, mercoledì 6 maggio 2026, su Rai1, dopo la presentazione, i David di Donatello portano a casa 1.271.000 spettatori pari al 12.2% di share. Alle spalle, su Canale5 Battiti Live Spring conquista 2.046.000 spettatori con uno share del 18%. Su Rai2 Mare Fuori 6 si ferma a 623.000 spettatori pari al 4.2%. Su Italia1 Canary Black non vale oltre 928.000 spettatori con il 5.8%. Su Rai3 Chi l’ha Visto? registra 1.672.000 spettatori (11.6%). Su Rete4 Realpolitik totalizza 627.000 spettatori (5.4%). Su La7 Una Giornata Particolare in replica raggiunge 678.000 spettatori e il 4.4%. Su Tv8 4 Ristoranti porta a casa 397.🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Ascolti tv, i dati del 6 maggio 2026 He sends her to prison, she leaves coldly, he goes mad begging her to return! Notizie correlate Ascolti tv, i dati del 3 maggio 2026Bene la Rai Nella serata di ieri, domenica 3 maggio 2026, su Rai1 Roberta Valente – Notaio in Sorrento porta a casa 3. Ascolti tv, i dati del 5 maggio 2026Bene la replica di Montalbano Nella serata di ieri, martedì 5 maggio 2026, su Rai1 Il Commissario Montalbano con la replica dell’episodio “La... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Ascolti tv ieri martedì 28 aprile chi ha vinto tra Commissario Montalbano, Grande Fratello Vip e Belve; Ascolti Tv ieri (28 aprile): Montalbano travolge il Grande Fratello VIP, Belve chiude con un record; Ascolti tv 5 maggio 2026: Il Commissario Montalbano (17.5%), Grande Fratello Vip (18.6%), Belve Crime (7.4%...; Ascolti TV 28 aprile: vince Il Commissario Montalbano (17.4%), Belve (10.2%) e Grande Fratello Vip (15.5%). Ascolti tv, De Martino inciampa sui David di Donatello e Scotti gongola: La Ruota della Fortuna vs Affari Tuoi, chi vince? I dati Auditel dell’access prime timeOtto e Mezzo rallenta ma resta il primo talk dell'access prime time davanti a 4 di Sera. The Cage allunga su Foodish ... affaritaliani.it Ascolti Tv ieri (6 maggio): i ‘Battiti’ di Michelle Hunziker affondano i David di DonatelloBattiti Live Spring vince col 18% di share, la cerimonia condotta da Falvio Insinna si ferma al 12,2%: tutti i dati Auditel ... libero.it #chilhavisto vola negli ascolti col 12% e 1.7 milioni, portando Rai 3 a 2ª rete nazionale. Sciarelli una delle poche a non fare puntate monotematiche su Garlasco. In access #AffariTuoi vince chiudendo alle 21:31. Poi #LaRuotaDellaFortuna gonfia il dato chiude x.com Tre titani ieri in tv si sono scontrati in prima serata Cosa hanno scelto gli italiani e chi ha vinto la gara di ascolti - facebook.com facebook