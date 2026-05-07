Ascolti tv i dati del 6 maggio 2026

Da 361magazine.com 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di ieri, mercoledì 6 maggio 2026, su Rai1 sono stati trasmessi i premi dei David di Donatello. Dopo la cerimonia di presentazione, lo show ha ottenuto un ascolto di circa 1 milione di spettatori. I dati di ascolto sono stati riferiti dall’azienda di rilevamento. La serata si è conclusa con una buona partecipazione del pubblico televisivo.

Bene i David di Donatello. Nella serata di ieri, mercoledì 6 maggio 2026, su Rai1, dopo la presentazione, i David di Donatello portano a casa 1.271.000 spettatori pari al 12.2% di share. Alle spalle, su Canale5 Battiti Live Spring conquista 2.046.000 spettatori con uno share del 18%. Su Rai2 Mare Fuori 6 si ferma a 623.000 spettatori pari al 4.2%. Su Italia1 Canary Black non vale oltre 928.000 spettatori con il 5.8%. Su Rai3 Chi l’ha Visto? registra 1.672.000 spettatori (11.6%). Su Rete4 Realpolitik totalizza 627.000 spettatori (5.4%). Su La7 Una Giornata Particolare in replica raggiunge 678.000 spettatori e il 4.4%. Su Tv8 4 Ristoranti porta a casa 397.🔗 Leggi su 361magazine.com

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