Ascolti tv i dati del 5 maggio 2026

Nella serata di martedì 5 maggio 2026, su Rai1, l’episodio “La pazienza del ragno” di Il Commissario Montalbano è stato replicato e ha raccolto 2 milioni di telespettatori. La replica ha ottenuto risultati positivi rispetto alle precedenti trasmissioni, confermando l’interesse del pubblico per la serie. Altri canali hanno registrato dati di ascolto più bassi per le loro trasmissioni serali.

Bene la replica di Montalbano. Nella serata di ieri, martedì 5 maggio 2026, su Rai1 Il Commissario Montalbano con la replica dell’episodio “La pazienza del ragno” registra ben 2.952.000 spettatori pari al 17.5% di share dalle 21:47 alle 23:43. Alle spalle, su Canale5 Grande Fratello Vip ottiene 2.218.000 spettatori con uno share del 18.6% dalle 22:01 alle 1:18. Su Rai2 Belve Crime intrattiene 1.062.000 spettatori pari al 7.4%. Su Italia1 Le Iene presentano: Inside si fermano 756.000 spettatori con il 6.1%. Su Rai3 FarWest segna 870.000 spettatori (5.9%). Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza 374.000 spettatori (2.8%). Su La7 DiMartedì conquista 1.🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Ascolti tv, i dati del 5 maggio 2026 He sends her to prison, she leaves coldly, he goes mad begging her to return! Notizie correlate Ascolti tv, i dati del 3 maggio 2026Bene la Rai Nella serata di ieri, domenica 3 maggio 2026, su Rai1 Roberta Valente – Notaio in Sorrento porta a casa 3. Leggi anche: Ascolti tv 1 maggio 2026: Someone like you, Il Diavolo veste Prada, Concerto Primo Maggio, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel Altri aggiornamenti Temi più discussi: Ascolti tv ieri martedì 28 aprile chi ha vinto tra Commissario Montalbano, Grande Fratello Vip e Belve; Ascolti Tv ieri (28 aprile): Montalbano travolge il Grande Fratello VIP, Belve chiude con un record; Ascolti tv 2 maggio 2026: Dalla Strada al Palco (19.3%), Amici Il Serale (22.2%), Affari Tuoi (23.5%), La R...; Ascolti TV 28 aprile: vince Il Commissario Montalbano (17.4%), Belve (10.2%) e Grande Fratello Vip (15.5%). Ascolti Tv ieri (5 maggio): Montalbano da urlo in replica, il Grande Fratello VIP respira, Fagnani calaL’amata fiction con Luca Zingaretti sfiora i 3 milioni di spettatori, il reality di Ilary Blasi risale al 18,7% di share, Fagnani cala: tutti i dati Auditel ... libero.it Ascolti tv 5 maggio: chi ha vinto tra Il Commissario Montalbano, Belve Crime e il Grande FratelloGli ascolti TV di martedì 5 maggio. In prima serata su Rai1 la replica de Il Commissario Montalbano, su Rai2 l'appuntamento con Belve Crime, mentre su ... fanpage.it Pancaldi: "Serve un tavolo, la maggioranza ci ascolti". - facebook.com facebook Ormai il punto non è più Garlasco, gli arbitri o gli ascolti TV. Il punto è che qualunque argomento viene trasformato in curva: si sceglie una maglia, si difende una tribù, si urla contro l’altra. Il dibattito è morto quando abbiamo smesso di cercare ragioni e abbiam x.com