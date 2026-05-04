ascolti tv i dati del 3 maggio 2026

Bene la Rai. Nella serata di ieri, domenica 3 maggio 2026, su Rai1 Roberta Valente – Notaio in Sorrento porta a casa 3.423.000 spettatori pari al 19.7% di share. In onda su Canale5 Racconto di una Notte registra 1.579.000 spettatori con uno share dell’11.6% dalle 22:06 alle 00:13. Su Rai2 N.C.I.S. – Unità Anticrimine si ferma a 552.000 spettatori (3%). Su Italia1 Zelig On registra 968.000 spettatori con il 6.7%. Su Rai3, dopo Report Lab (1.111.000 – 6%) e la presentazione (1.476.000 – 7.7%), Report conquista 1.854.000 spettatori pari al 10.3% (Report Plus a 1.315.000 e il 9.2%). Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza 735.000 spettatori (6.1%). Su La7 House of Trump – Il Maga Complotto raggiunge 355.🔗 Leggi su 361magazine.com

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