Ascolti tv del 6 maggio Michelle Hunziker | duro scontro con Bianca Balti

La serata televisiva del 6 maggio ha visto diverse trasmissioni di rilievo. Su Canale 5, Michelle Hunziker e Alvin hanno condotto TIM Battiti Live Spring, mentre su Rai 1, Bianca Balti e Flavio Insinna hanno presentato la cerimonia dei David di Donatello. Durante la serata, si sono verificati alcuni momenti di tensione tra Michelle Hunziker e Bianca Balti, senza ulteriori dettagli sui motivi.

La serata televisiva di mercoledì 6 maggio è dominata da bellezza e bravura. Michelle Hunziker ha condotto con Alvin su Canale 5 TIM Battiti Live Spring, mentre Bianca Balti e Flavio Insinna hanno presentato i David di Donatello su Rai 1. Da una parte abbiamo visto sul palco con Michelle Hunziker alternarsi Emma, J-Ax, Francesco Gabbani, Alfa, Geolier, Fedez, The Kolors, Raf, Samurai Jay, Elettra Lamborghini, Ermal Meta, Sal Da Vinci, Rkomi, Dargen D’Amico, Sayf, Clara, Enrico Nigiotti, Eddie Brock, Nicolò Filippucci, Federica Abbate, Gemelli Diversi, Alessio Bernabei, Welo e Petit. Dall’altra, con Bianca Balti Matthew Modine, Stefania Sandrelli, Annalisa, Raoul Bova, Margherita Vicario, Arisa, Francesca Michielin, Tommaso Paradiso, Angela Finocchiaro e Nino Frassica.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Ascolti tv del 6 maggio, Michelle Hunziker: duro scontro con Bianca Balti Notizie correlate Ascolti tv del 29 aprile, Michelle Hunziker ed Eleonora Abbagnato: sfida spietataMichelle Hunziker ha debuttato su Canale 5, insieme ad Alvin, con la versione primaverile di TIM Battiti Live Spring 2026. Tim Battiti Live Spring, con Michelle Hunziker e Alvin su Canale 5: i cantanti del 6 maggioSul palco tantissimi nomi della scena musicale per uno degli eventi live più amati della televisione. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Ascolti tv del 29 aprile, Michelle Hunziker ed Eleonora Abbagnato: sfida spietata; Ascolti tv ieri 29 aprile, ha vinto Battiti Live (19.5%), flop Siamo danza (9.3%), Mare Fuori 6 (4.9%): i dati Auditel; Bianca Balti all'attacco di Michelle Hunziker: cosa si litigano le due bellissime; Battiti Live Spring, i cantanti della seconda puntata. Ascolti tv 6 maggio: chi ha vinto tra i David di Donatello 2026 e Tim Battiti Live SpringGli ascolti tv di mercoledì 6 maggio. Su Rai 1, la cerimonia di premiazione dei David di Donatello 2026 con la conduzione di Flavio Insinna e Bianca Balti ... fanpage.it Battiti Live Spring 2026, Michelle Hunziker con Sal Da Vinci dopo il boom: ospiti, chi canta stasera e scaletta completaLa seconda puntata di Battiti Live Spring 2026 con Alvin e Michelle Hunziker su Canale 5. Gli ospiti, la scaletta del 6 maggio 2026 e chi canta ... libero.it Gli artisti di stasera a #TIMBattitiLive Spring Michelle Hunziker e Alvin vi aspettano in prima serata su #Canale5 e su Mediaset Infinity con la seconda puntata - facebook.com facebook