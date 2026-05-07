Durante il festival Fotografia Europea, la Biblioteca Panizzi dedica un programma di incontri a Vasco Ascolini, il fotografo noto per le sue immagini donate alla città. Le iniziative includono momenti di approfondimento sulla sua carriera e sulla raccolta di foto che portano il suo nome. La mostra si inserisce nel calendario di eventi che si svolgono in città, offrendo al pubblico l’opportunità di conoscere meglio il suo lavoro.

Nel programma di appuntamenti che accompagnano il festival Fotografia Europea, la Biblioteca Panizzi ricorda il grande maestro Vasco Ascolini. Lo ricorda con un incontro a tre mesi dalla scomparsa, sabato 9 maggio alle 16, nella Sala del Planisfero della biblioteca. L’appuntamento è dedicato alla memoria e all’eredità artistica di uno dei protagonisti più significativi della fotografia europea contemporanea, che ha lasciato un vuoto incolmabile. Nato a Reggio Emilia nel 1937, Vasco Ascolini ha attraversato oltre quarant’anni di storia della fotografia, sviluppando uno stile inconfondibile, caratterizzato da profondi contrasti tra luce e ombra e da una forte tensione espressiva.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ascolini vive nelle sue foto donate alla città

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