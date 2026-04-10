Donate attrezzature all’Istituto Professionale Città di Sansepolcro

Nella giornata di mercoledì 8 aprile si è svolta la consegna di attrezzature e materiali tecnici all’Istituto Professionale “Città di Sansepolcro”, donati da alcune aziende del territorio con l’obiettivo di supportare concretamente l’attività didattica e laboratoriale degli studenti. Nello. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Donazione di attrezzature all’Istituto Professionale “Città di Sansepolcro”Arezzo, 9 aprile 2026 – Donazione di attrezzature all’Istituto Professionale “Città di Sansepolcro”.

Furto all’istituto professionale “Mattei”: rubati computer, tablet e attrezzature didatticheLadri in azione tra uffici e laboratori: aule messe a soqquadro e dispositivi informatici portati via.